13:00, 4 января 2026 года В креативном пространстве "Кладенец" в Орле открылась рождественская ярмарка Все желающие могли принять участие в мастер-классе.







Уже несколько лет на площади Ленина в Орле работает новогодняя ярмарка. Здесь можно согреться в холодные дни и выбрать подарок для себя или близких.



Те мастера, которые не смогли попасть на главную ярмарку, представили свои работы в креативном пространстве "Кладенец". Там открылась рождественская ярмарка. Все желающие приняли участие в мастер-классе, посвященном сочельнику и святкам. Символ Нового года попробовала сделать и наш корреспондент Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина





