16:00, 4 января 2026 года

В этом году капитально обновятся еще четыре школы Орловской области

Недавно завершили ремонт в гимназии № 39 города Орла.

В 2026 году капитальный ремонт ждет еще четыре образовательных учреждения Орловской области. Обновления затронут две школы в Урицком районе, Отрадинскую в Мценском районе и в Кривцово-Плотском филиале Никольской школы Должанского района.

Кроме того, в четырех школах ремонт, начатый в 2025 году, еще не завершен. Работы продлятся в Кромской школе, школе №29 Орла, Моховской школе Покровского района и Образцовской школе Орловского округа.

В Орле в 39-й гимназии ремонт затянулся из-за ошибок в проектной документации. Стоимость контракта составляет 222 миллиона рублей. Капремонт завершен, и ученики смогут вернуться к занятиям с 12 января.


Анна Вайсергисер
