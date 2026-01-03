Главная » Новости



18:00, 3 января 2026 года Пушкинская карта прочно вошла в жизнь орловской молодежи В этом году программе исполнится пять лет.







В августе этого года программе "Пушкинская карта" исполняется пять лет. За это время она завоевала огромную популярность среди молодежи, и за 2025 год по всей стране было продано 15 миллионов билетов в театры, музеи и кино.



В этом году программа сменила оператора, но с первого января владельцы карт номиналом 5 тысяч рублей уже могут посещать мероприятия.



Куда ходили орловские студенты и школьники, пользуясь этой возможностью в прошлом году, и где их ждут в этом? Расскажет Эва Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





