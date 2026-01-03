Главная » Новости



16:30, 3 января 2026 года "Герои земли Орловской" готовы приступить к работе 29 выпускников получили дипломы по направлению "Государственное и муниципальное управление".







Настоящим кадровым резервом можно назвать выпускников программы "Герои земли Орловской". Они уже готовы к работе.



29 студентов получили дипломы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Их знания, отточенные на стажировках, и идеи, проверенные комиссией, принесли высокий балл и реальный задел для развития Орловской области.



В новом году для победителей проекта планируют найти вакансии. Мария Семак расскажет подробнее о тех, кто готов строить будущее региона.





Мария Семак





