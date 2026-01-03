В Орловской области усилили график вывоза мусора в выходные дни
Подготовлен резервный парк спецтехники.
В Орловской области подготовились к росту объема мусора в новогодние праздники. Региональный оператор усилил график вывоза отходов на все выходные дни. Также подготовлен резервный парк спецтехники.
"Количество техники, зарезервированной перевозчиками и региональным оператором, позволит обеспечить своевременный вывоз в случае поломок", - рассказала заместитель директора УК "Зеленая роща" Ольга Сидорова.
Компания обращает внимание на проблему, которая часто мешает работе мусоровозов: личный транспорт, блокирующий подъезды к контейнерным площадкам, и неубранные дворы. Для оперативного решения возникающих вопросов работает горячая линия с 8:00 до 20:00. Обращения также принимают через чат-бот в мессенджере МАКС, на официальном сайте и страницах в соцсетях "Зеленой рощи".