13:20, 3 января 2026 года На Орловщине обнародовали график социальных выплат на январь Основные начисления поступят в период с 19 по 23 января.



Фото: архив

Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал график выплат социальных пособий в январе 2026 года. Основной период перечислений запланирован с 19 по 23 января.



В эти дни на банковские счета получателей поступят фиксированные суммы. Среди ключевых выплат:



- Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей: 17 085 рублей.

- Материнский капитал для многодетных семей: 141 302,8 рубля.

- Региональное пособие на ребенка: от 303,19 до 757,98 рублей в зависимости от категории.

- Единовременная выплата "Подарок новорожденному": 5 000 рублей.

- Ежемесячное пособие многодетным семьям: 530,58 рубля.

- Единовременное пособие многодетным семьям: 22 739,50 или 30 319,33 рубля.

- Ежемесячная доплата к пенсии многодетным матерям: 4 493,19 рубля.

- Ежемесячная выплата региональным льготникам: 566,19 рубля.



Параллельно будут осуществляться индивидуальные компенсации расходов на ЖКУ для многодетных семей, федеральных и региональных льготников, а также компенсация взноса на капитальный ремонт. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг также будут перечислены с 19 по 23 января и рассчитываются персонально.



В ведомстве подчеркнули, что из-за начала нового финансового года возможны небольшие изменения в графике. Получателям рекомендуется уточнять информацию в местных отделениях соцзащиты или на официальных ресурсах департамента.







