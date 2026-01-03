суббота 3.01.2026 17:42:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
13:20, 3 января 2026 года

На Орловщине обнародовали график социальных выплат на январь

Основные начисления поступят в период с 19 по 23 января.

Фото: архив

Департамент социальной защиты Орловской области опубликовал график выплат социальных пособий в январе 2026 года. Основной период перечислений запланирован с 19 по 23 января.

В эти дни на банковские счета получателей поступят фиксированные суммы. Среди ключевых выплат:

- Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей: 17 085 рублей.
- Материнский капитал для многодетных семей: 141 302,8 рубля.
- Региональное пособие на ребенка: от 303,19 до 757,98 рублей в зависимости от категории.
- Единовременная выплата "Подарок новорожденному": 5 000 рублей.
- Ежемесячное пособие многодетным семьям: 530,58 рубля.
- Единовременное пособие многодетным семьям: 22 739,50 или 30 319,33 рубля.
- Ежемесячная доплата к пенсии многодетным матерям: 4 493,19 рубля.
- Ежемесячная выплата региональным льготникам: 566,19 рубля.

Параллельно будут осуществляться индивидуальные компенсации расходов на ЖКУ для многодетных семей, федеральных и региональных льготников, а также компенсация взноса на капитальный ремонт. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг также будут перечислены с 19 по 23 января и рассчитываются персонально.

В ведомстве подчеркнули, что из-за начала нового финансового года возможны небольшие изменения в графике. Получателям рекомендуется уточнять информацию в местных отделениях соцзащиты или на официальных ресурсах департамента.
