12:20, 3 января 2026 года
Под Орлом 21-летний водитель на "БМВ" спровоцировал авариюОн не уступил дорогу автомобилю "Лада", выезжая с прилегающей территории.
ГУ МЧС России по Орловской области
2 января около 21:00 на автодороге Калуга-Орел в Орловском муниципальном округе столкнулись "BMW" и "Лада Калина". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
По предварительным данным, виновником аварии стал 21-летний водитель иномарки. Он не уступил дорогу отечественной легковушке, выезжая с прилегающей территории.
В аварии пострадали два пассажира "Лады", среди них был ребенок. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.
Сергей Мерцалов
