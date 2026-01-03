Главная » Новости



12:20, 3 января 2026 года Под Орлом 21-летний водитель на "БМВ" спровоцировал аварию Он не уступил дорогу автомобилю "Лада", выезжая с прилегающей территории.



ГУ МЧС России по Орловской области

2 января около 21:00 на автодороге Калуга-Орел в Орловском муниципальном округе столкнулись "BMW" и "Лада Калина". Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



По предварительным данным, виновником аварии стал 21-летний водитель иномарки. Он не уступил дорогу отечественной легковушке, выезжая с прилегающей территории.



В аварии пострадали два пассажира "Лады", среди них был ребенок. После осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.





Сергей Мерцалов





