11:38, 3 января 2026 года Снег с улиц Орла убирают круглосуточно В ночь на 3 января в работе задействовали 61 единицу техники.



Фото: "Спецавтобаза"

В Орле снег убирают круглосуточно. В ночь на 3 января на городские улицы вывели 61 машину, из них 24 - от четырех подрядчиков. Сначала очищают мосты, путепроводы и центральные дороги. Об этом сообщили в "Спецавтобазе по санитарной очистке Орла".





Коммунальщики напомнили, что управляющие компании и ТСЖ обязаны следить за чистотой дворов. Орловцев также призвали не парковать машины у тротуаров, чтобы не мешать уборке и не снижать ее качество.





Сергей Мерцалов





