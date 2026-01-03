Главная » Новости



19:00, 3 января 2026 года Орловцев приглашают вернуться в СССР В Спасском-Лутовиново открылась выставка, посвященная советской эпохе.



Фото: Спасское-Лутовиново

Орловцев приглашают в прошлое. В Спасском-Лутовиново открылась выставка, посвященная советской эпохе. Она заставит взрослых вспомнить свое детство, а молодежь познакомит с жизнью тех лет.





На выставке "Огонек. Жизнь как праздник" представлены фотографии 1950-1970 годов из коллекции "Мультимедиа Арт Музея".





Экспозиция позволяет заглянуть в прошлое благодаря вещам из личных архивов сотрудников и посетителей музея, рассказали сотрудники музея-заповедника.





Сергей Мерцалов





