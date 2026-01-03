На заснеженной дороге под Орлом легковушка вылетела в кювет
На месте аварии работали спасатели.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Вечером 2 января на заснеженной дороге в Ливнах произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Авария случилась на улице Городнянского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
На место происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части №7. К счастью, никто не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения. Причины ДТП выясняются.