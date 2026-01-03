Главная » Новости



10:50, 3 января 2026 года На заснеженной дороге под Орлом легковушка вылетела в кювет На месте аварии работали спасатели.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 2 января на заснеженной дороге в Ливнах произошло ДТП. Водитель иномарки не справился с управлением и вылетел в кювет. Авария случилась на улице Городнянского. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.



На место происшествия прибыли расчеты пожарно-спасательной части №7. К счастью, никто не пострадал, но автомобиль получил серьезные повреждения. Причины ДТП выясняются.





Сергей Мерцалов





