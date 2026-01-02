Главная » Новости



19:50, 2 января 2026 года 1 января в Орле родились семь мальчиков и три девочки Медики подготовились заранее, чтобы первые минуты жизни малышей прошли безопасно.







Первые минуты Нового года для некоторых орловских семей обернулись незабываемыми событиями. Пока многие слушали бой курантов, в перинатальном центре появились на свет десять малышей.



Чтобы их первые минуты были безопасными, медики готовились заранее. Все дежурные бригады работали в полном составе, ведь у врачей, как и у счастья, нет выходных. О том, как встретили малышей и их мам, расскажем в следующем сюжете.







Владимир Маряшин





