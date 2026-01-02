Главная » Новости



16:36, 2 января 2026 года Орловцев зовут в зимнюю сказку в Спасское-Лутовиново На Большой поляне гостей ежедневно ждут Дед Мороз и Снегурочка.



Фото: Спасское-Лутовиново

Орловцев приглашают в зимнюю сказку в Спасское-Лутовиново. До 8 января на Большой поляне у елки гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка.



Также в новогодней программе: мастер-класс по созданию сувениров, музейное занятие, экскурсия в крестьянскую избу и посещение выставки "Огонек. Жизнь как праздник", посвященной советскому быту 50-70-х годов.



Узнать подробности и записаться можно по телефону: 8(930)777-20-27.





Сергей Мерцалов





