Орловцев зовут в зимнюю сказку в Спасское-Лутовиново
Фото: Спасское-Лутовиново
Орловцев приглашают в зимнюю сказку в Спасское-Лутовиново. До 8 января на Большой поляне у елки гостей ждут Дед Мороз и Снегурочка.
Также в новогодней программе: мастер-класс по созданию сувениров, музейное занятие, экскурсия в крестьянскую избу и посещение выставки "Огонек. Жизнь как праздник", посвященной советскому быту 50-70-х годов.
Узнать подробности и записаться можно по телефону: 8(930)777-20-27.