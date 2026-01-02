Главная » Новости



17:39, 2 января 2026 года Жителям Орла напомнили о правилах безопасности на водоемах С наступлением холодов лед привлекает рыбаков, детей и любителей катания на коньках.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Инспекторы ГИМС напомнили жителям Орла о правилах безопасности на водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



С наступлением холодов лед привлекает рыбаков, детей и любителей катания на коньках и лыжах. Однако выход на лед всегда опасен, так как его толщина и прочность могут быть непредсказуемыми даже на одном водоеме, подчеркнули в чрезвычайном ведомстве.



Чтобы избежать несчастных случаев, инспекторы ГИМС начали патрулировать водоемы. Они следят за соблюдением правил, проверяют знаки безопасности, проводят беседы с местными жителями и напоминают о безопасном поведении на льду.





Сергей Мерцалов





