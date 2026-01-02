Главная » Новости



15:32, 2 января 2026 года В поселке Змиевка под Орлом продолжится модернизация водопровода Тендер на выбор подрядчика объявила администрация Свердловского района.



Фото: архив

В поселке Змиевка Орловской области продолжается капитальный ремонт водопровода. Администрация Свердловского района объявила тендер на выбор подрядчика для выполнения работ.



Максимальная стоимость контракта составляет 17,6 миллиона рублей. Сейчас комиссия оценивает поданные заявки. Имя победителя назовут в ближайшее время. Завершить работы планируют до 13 ноября 2026 года.



Напомним, что капитальный ремонт водопровода в Змиевке, протяженностью 3,7 километра, завершился в ноябре 2025 года. Это улучшило качество коммунальных услуг для местных жителей. Обновление провели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".





Сергей Мерцалов






