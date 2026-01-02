Главная » Новости



23:50, 1 января 2026 года В Орловской области 1 января уничтожили пять беспилотников Атаку отразили с 16.00 до 23.00.



Фото: архив

Пять беспилотников ВСУ самолетного типа уничтожили в небе над Орловщиной 1 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



По данным ведомства, в первый день 2026 года расчеты ПВО сбили 201 дрон над территорией страны. Больше всего беспилотников уничтожили над Белгородской областью - 51. Еще 36 БПЛА были сбиты над Брянской областью.



Официальные лица Орловщины пока не прокомментировали последствия налета.





Сергей Мерцалов





