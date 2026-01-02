Главная » Новости



11:00, 2 января 2026 года Лучший бомбардир ФК "Орел" перешел в нижегородскую "Волну" В сезоне 2025 года Гоча Гогричиани сыграл в 27 матчах и забил 15 голов.



Фото: ФК "Волна"

Лучший бомбардир ФК "Орел" Гоча Гогричиани перешел в ФК "Волна" из Нижегородской области. Этот клуб выступает во второй лиге Б, группа 4.



В сезоне 2025 года Гоча провел за орловскую команду 27 матчей в рамках второй лиги и забил 15 голов. Это стало лучшим результатом в группе 3.

- Рады видеть футболиста в "Волне" и ждем от игрока новых бомбардирских подвигов уже за нашу команду, - сообщили в пресс-службе нижегородского клуба. Гоча Гогричиани - воспитанник академий "Краснодара" и ЦСКА. Он играет на позиции центрального нападающего.





Сергей Мерцалов





