11:00, 2 января 2026 года
Лучший бомбардир ФК "Орел" перешел в нижегородскую "Волну"В сезоне 2025 года Гоча Гогричиани сыграл в 27 матчах и забил 15 голов.
Фото: ФК "Волна"
Лучший бомбардир ФК "Орел" Гоча Гогричиани перешел в ФК "Волна" из Нижегородской области. Этот клуб выступает во второй лиге Б, группа 4.
В сезоне 2025 года Гоча провел за орловскую команду 27 матчей в рамках второй лиги и забил 15 голов. Это стало лучшим результатом в группе 3.
Гоча Гогричиани - воспитанник академий "Краснодара" и ЦСКА. Он играет на позиции центрального нападающего.
- Рады видеть футболиста в "Волне" и ждем от игрока новых бомбардирских подвигов уже за нашу команду, - сообщили в пресс-службе нижегородского клуба.
Сергей Мерцалов
