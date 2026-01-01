1 января главная площадь Орла стала центром настоящего праздника

Главная » Новости



В новогоднюю ночь главная площадь Орла стала сердцем праздника. Учитывая огромное количество гостей, в городе установили охранный периметр.

Полицейские и машины скорой помощи дежурили у каждого входа и выхода с площади. Здесь же состоялся развод дружинников "Бригады Катукова".



Дети стали главными судьями праздника. Их восхищенные взгляды - высшая награда для организаторов.



Корреспонденты "Вести-Орел" побывали не только в центре города, но и навестили тех, кто всегда готов прийти на помощь.







Антон Сорокин





