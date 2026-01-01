Главная » Новости



19:50, 1 января 2026 года Орловцы доставили на Купянское направление домашние пирожки Посылку собрали по благословению митрополита Тихона.



Фото: Евгений Мартынов

В последний день 2025 года орловцы привезли на передовую новогодние подарки для солдат, сражающихся на Купянском направлении. Посылку собрали по благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона. Об этом сообщили в Орловской митрополии.



Помощь направлена на поддержку морального духа защитников Отечества. В коробке - все необходимое для холодного времени года: мази от обморожения, теплая одежда и обувь. Особое место заняли свежие домашние пирожки.



Сбор груза организовали при поддержке Московской дирекции скоростного сообщения (машинист-волонтер Илья Морозов) и регионального департамента информационно-аналитической работы (волонтер Ульяна Пирожкова).





Сергей Мерцалов





