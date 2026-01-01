Главная » Новости



14:27, 1 января 2026 года В Орле на Московской иномарка насмерть сбила пожилую женщину Трагедия произошла за несколько часов до Нового года.



Фото: УМВД России по Орловской области

За несколько часов до Нового года в Орле под колесами автомобиля "КИА" погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Орловчанка решила перейти дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. Это решение оказалось роковым.



Трагедия случилась 31 декабря на улице Московской. Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи.





Сергей Мерцалов





