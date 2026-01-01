Главная » Новости



15:29, 1 января 2026 года Улицы Орла приводят в порядок после новогодней ночи В городе трудятся спецтехника и бригады рабочих.



Фото: администрация города Орла

Утром 1 января коммунальные службы приступили к уборке Орла после новогодней ночи. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.





Техника выехала на улицы, чтобы очистить дороги. Рабочие вручную убирают снег у остановок и на переходах, сбивают лед и обрабатывают тротуары реагентами. Уборка будет продолжаться в течение дня.





Сергей Мерцалов





