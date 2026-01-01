Главная » Новости



12:41, 1 января 2026 года Орловцев предупредили о сильном снегопаде вечером 1 января Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.



Фото: архив

В Орловской области ожидается сильный снегопад и порывистый ветер до 16 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.



По данным Орловского гидрометцентра, в ночь с 1 на 2 января будет облачно. Местами пройдет небольшой снег, а днем - сильный.



Ветер южный 8-13 м/с, местами порывы достигнут 16 м/с. Температура ночью опустится до минус 12-17 градусов, а днем составит 0 до 5 градусов мороза.



Жителей региона просят быть осторожными. Единый номер вызова экстренных служб - 112.







Сергей Мерцалов





