Директор Орловского музея Тургенева стала Заслуженным работником культуры
Указ подписал президент России Владимир Путин.
Фото: правительство Орловской области
Директор Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева Вера Ефремова получила почетное звание Заслуженного работника культуры РФ. Указ подписал президент России Владимир Путин.
"Желаем Вере Витальевне крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и достижений!" – поздравили коллеги.
В состав объединенного музея входят: Музей Тургенева, Музей писателей-орловцев, Дом-музей Лескова, Дом-музей Грановского, Музей Бунина, Дом-музей Андреева.