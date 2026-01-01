Главная » Новости



18:41, 1 января 2026 года В Орловской области усиливают меры по предотвращению пожаров С наступлением холодов и праздников риск возрастает.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области проводят профилактические мероприятия по предупреждению пожаров. О правилах безопасности сотрудники госпожнадзора рассказали жителям Свердловского района, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Статистика показывает, что пожары часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем. С наступлением холодов и праздников риск увеличивается. Инспекторы и пожарные обходят жилые дома, чтобы:



- напомнить номера телефонов экстренных служб - 101 или 112;

- раздать памятки с правилами пожарной безопасности.



Их цель - объяснить орловцам, как избежать пожаров, защитить себя, близких и жилье.





Сергей Мерцалов





