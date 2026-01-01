С нового года в Орле изменилась плата за проезд в общественном транспорте
Цена выросла на четыре рубля.
Фото: архив
В Орле с 1 января 2026 года выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Цена билета увеличилась на четыре рубля: 36 рублей при оплате наличными и 33 рубля по карте. Такое решение приняли депутаты горсовета на сессии 21 ноября 2025 года.
В мэрии объяснили, что изменение тарифов связано с ростом расходов перевозчиков на техническое обслуживание, топливо, шины и другие обязательные затраты.
Льготные проездные тоже подорожают. С января пенсионеры, школьники и студенты-очники будут платить 640 рублей за 50 поездок на маршрутке.