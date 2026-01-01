Главная » Новости



11:00, 1 января 2026 года В Орле маршруты №8 и №22 усилят автобусами "ПАЗ" и "Газель" А на маршрут №352 с 1 января выйдут вместительные "ЛиАЗы".



Фото: КУ ОО "Организатор перевозок"

Первый день Нового 2026 года принесет изменения в систему пассажирских перевозок Орла и области. Как сообщает паблик "Транспорт 57|Транспорт Орла и Орловской области", на городские маршруты №8 и №22 добавят автобусы "ПАЗ" и "Газель" от нового частного перевозчика.



На маршруте №352, который обслуживает ООО "АТП", с 1 января помимо автобусов "ПАЗ Вектор NEXT" начнут курсировать вместительные "ЛиАЗы". Расписание маршрута изменится.



Также ООО "АТП" заменит частного перевозчика на маршруте №421 автобусами "ПАЗ". Рейсы до Малой Куликовки сохранятся в привычном для пассажиров графике.





Сергей Мерцалов





