9:25, 1 января 2026 года В последний день 2025 года под Орлом спасли четырех человек Пожар вспыхнул в электрощитовой многоэтажки в селе Отрадинское.



В последний день 2025 года в селе Отрадинское Мценского района спасли четырех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



В 19:25 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме. К приезду пожарных огонь уже охватил электрощитовую, а помещение сильно задымилось.



Сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитников и начали эвакуацию людей. Двух человек спасли, еще двоих вывели из дома.



Через четыре минуты огонь был потушен. Полная ликвидация пожара заняла чуть более получаса. Пострадавших нет.



Однако новогодний вечер для жителей дома оказался омрачен отключением электроэнергии. На месте работали четыре спасателя на одной машине.





Сергей Мерцалов






