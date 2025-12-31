Главная » Новости



16:16, 31 декабря 2025 года Клычков: "На новогодних праздниках орловцев может ждать всплеск информационных атак" Губернатор советовал быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников.



Фото: архив "Вести-Орел"

На новогодних каникулах в Орловской области могут участиться случаи мошенничества. О возможном всплеске информационных атак предупредил Андрей Клычков в интервью ГТРК "Орел".



- В новогодние праздники мы ожидаем всплеск информационных атак. И связаны они с провокациями различных выплат, ЧП, которые могут происходить. Мы специально для противодействия сделали ресурс в канале "МАХ" по противодействию фейкам. То есть, мы мониторим и пытаемся оперативно найти все эти вбросы для того, чтобы жители наши могли понимать, где правда, а где ложь, - пояснил Клычков.



Также глава региона прокомментировал дипфейк, который появился в сети в июле 2025 года. Там он якобы говорит, что жители региона отказываются от авиаперелетов из-за украинских беспилотников. По словам Клычкова, все выглядело довольно правдоподобно.



- Если бы я не был собой - я бы поверил. Мимика есть, речь, губы движутся, - сказал губернатор.



Глава региона сообщил, что за день в области в среднем регистрируют 8-10 преступлений в день, связанных с деятельностью мошенников. Зачастую деньги пострадавшим вернуть сложно, поскольку большинство мошеннических звонков поступают из-за границы.





Юлия Сабельникова





