среда 31.12.2025 20:38:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

16:16, 31 декабря 2025 года

Клычков: "На новогодних праздниках орловцев может ждать всплеск информационных атак"

Губернатор советовал быть бдительными и не попадаться на удочку мошенников.

Фото: архив "Вести-Орел"

На новогодних каникулах в Орловской области могут участиться случаи мошенничества. О возможном всплеске информационных атак предупредил Андрей Клычков в интервью ГТРК "Орел".

- В новогодние праздники мы ожидаем всплеск информационных атак. И связаны они с провокациями различных выплат, ЧП, которые могут происходить. Мы специально для противодействия сделали ресурс в канале "МАХ" по противодействию фейкам. То есть, мы мониторим и пытаемся оперативно найти все эти вбросы для того, чтобы жители наши могли понимать, где правда, а где ложь, - пояснил Клычков.

Также глава региона прокомментировал дипфейк, который появился в сети в июле 2025 года. Там он якобы говорит, что жители региона отказываются от авиаперелетов из-за украинских беспилотников. По словам Клычкова, все выглядело довольно правдоподобно.

- Если бы я не был собой - я бы поверил. Мимика есть, речь, губы движутся, - сказал губернатор.

Глава региона сообщил, что за день в области в среднем регистрируют 8-10 преступлений в день, связанных с деятельностью мошенников. Зачастую деньги пострадавшим вернуть сложно, поскольку большинство мошеннических звонков поступают из-за границы.


Юлия Сабельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.