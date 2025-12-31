Главная » Новости



14:30, 31 декабря 2025 года В Орле запустили тематический троллейбус с пропагандой здорового образа жизни Он оформлен в стилистике ГТО и проекта «Орловское долголетие».



Фото: администрация г.Орла

На маршруты в Орле вышли спортивные троллейбусы. С одной стороны общественный транспорт украшен символами и девизами ГТО, другая расписана в стилистике проекта "Орловское долголетие". Поездки на таких тематических троллейбусах могут вдохновить горожан на занятия спортом и заботе о своем здоровье, уверены в мэрии.



На презентации нового транспорта "зажгли" участницы проекта "Орловское долголетие". Они провели для всех желающих зарядку на открытом воздухе.



- Каждый день - это возможность сделать шаг к лучшей версии себя. Пусть эти маршруты везут пассажиров в будущее, наполненное энергией, здоровьем и долголетием, - отметила руководитель департамента физкультуры и спорта Орловской области Елена Казачкова.



Кстати, по Орлу курсирует и новогодний троллейбус. Праздничное настроение создают гирлянды внутри и снаружи, а в салоне играет праздничная музыка.





Юлия Сабельникова





