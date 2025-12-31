среда 31.12.2025 14:35:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
13:25, 31 декабря 2025 года

Новогодние традиции двух орловских семей нарушились из-за сгоревших бань

Пожары произошли в Орле и Ливенском районе.

Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области

В Орловской области за прошедшие сутки сгорело сразу две бани. Хозяева помещений не пострадали, но вот по-традиции попариться перед Новым годом уже не смогут. В районе четырех часов ночи 31 декабря загорелась кирпичная баня на Молдавской в Орле. Пострадала кровля и выгорело помещение на площади 15 кв.метров.

- На месте работало 17 сотрудников МЧС России на 4 единицах спецтехники. Сотрудники МЧС России спасли от огня 2 ближайших жилых дома и гараж.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Еще одно "банное" ЧП произошло в деревне Моногарово Ливенского района. Там от огня пострадало чердачное помещение хозпостройки над баней. Обошлось без пострадавших.


Юлия Сабельникова
