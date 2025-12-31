Новогодние традиции двух орловских семей нарушились из-за сгоревших бань
Пожары произошли в Орле и Ливенском районе.
Фото: пресс-служба МЧС по Орловской области
В Орловской области за прошедшие сутки сгорело сразу две бани. Хозяева помещений не пострадали, но вот по-традиции попариться перед Новым годом уже не смогут. В районе четырех часов ночи 31 декабря загорелась кирпичная баня на Молдавской в Орле. Пострадала кровля и выгорело помещение на площади 15 кв.метров.
- На месте работало 17 сотрудников МЧС России на 4 единицах спецтехники. Сотрудники МЧС России спасли от огня 2 ближайших жилых дома и гараж.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Еще одно "банное" ЧП произошло в деревне Моногарово Ливенского района. Там от огня пострадало чердачное помещение хозпостройки над баней. Обошлось без пострадавших.