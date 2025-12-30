Главная » Новости



19:45, 30 декабря 2025 года Теплая традиция , без которой невозможно представить Новый год и Рождество По опросам ВЦИОМ каждая 4 семья в России в конце декабря украшает елку - кто -то традиционно стеклянными игрушками, а кто-то каждый год праздничное оформление дополняет или вовсе меняет - исходя из тенденций моды и восточного календаря. Наш корреспондент Юлия Опанасюк узнала как орловцы в преддверии 26 -го нарядили зеленую красавицу и пообщалась с семьей Афониных, в которой новогодние украшения передаются из поколения в поколение.













