17:45, 30 декабря 2025 года В мэрии Орла рассказали об ограничениях движения 31 декабря и 1 января Неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий.



В Орле 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта и запретят стоянку по нескольким адресам. Временные неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщили в мэрии. Публикуем список мест, где нельзя будет проехать или припарковаться.



ул. Максима Горького — от ул. Пионерской до пл. Ленина, а также от пл. Ленина до ул. Брестской;

ул. Ленина — от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;

проезд от ул. Пролетарская гора до ул. Салтыкова-Щедрина.



Стоянка транспорта запрещена с 18:00 31 декабря до 04:00 1 января;

Движение транспорта ограничено с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.





Юлия Сабельникова






