В мэрии Орла рассказали об ограничениях движения 31 декабря и 1 января
Неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле 31 декабря и 1 января ограничат движение транспорта и запретят стоянку по нескольким адресам. Временные неудобства связаны с проведением праздничных мероприятий. Об этом сообщили в мэрии. Публикуем список мест, где нельзя будет проехать или припарковаться.
ул. Максима Горького — от ул. Пионерской до пл. Ленина, а также от пл. Ленина до ул. Брестской;
ул. Ленина — от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Максима Горького;
проезд от ул. Пролетарская гора до ул. Салтыкова-Щедрина.
Стоянка транспорта запрещена с 18:00 31 декабря до 04:00 1 января;
Движение транспорта ограничено с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.