12:01, 1 января 2026 года Орловцам рассказали, как попасть на экскурсию к зубрам Краснокнижные гиганты охотно позируют перед камерами.







В национальном парке "Орловское полесье" зубры и туристы собираются у подкормочных площадок. Краснокнижные гиганты охотно позируют перед камерами, наслаждаясь сеном, овсом и солью.



Сегодня среднерусская группировка лесных исполинов насчитывает более полутора тысяч голов. В Орловской области в комфортных и безопасных условиях живут 823 европейских зубра. Наш корреспондент Татьяна Тимохина расскажет, как попасть на экскурсию и увидеть этих величественных животных.





Татьяна Тимохина





