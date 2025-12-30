вторник 30.12.2025 19:49:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

15:55, 30 декабря 2025 года

Замдиректора ГТРК "Орел" Анна Боева получила звание почетный работник СМИ

Торжественная церемония вручения состоялась сегодня в региональной администрации.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

30 декабря в правительстве Орловской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Их получили более 40 орловцев. В числе награжденных была и заместитель директора ГТРК "Орел" Анна Боева. Она получила звание Почетный работник СМИ Орловской области.

Анна Викторовна в профессии много лет. Журналистика полюбилась ей еще со школьных лет, когда она попала в "Школу юного журналиста" и познавала азы профессии под руководством опытного журналиста Аллы Урусовой. Уже в 10 классе Анна Боева в прямом эфире вела ток-шоу на одном из телеканалов города.

В 2000-м году, учась на первом курсе в ОГУ на отделении журналистики, девушка пришла на практику в ОГТРК и работает здесь до сих пор. За годы работы в наших стенах Анна Викторовна пообщалась с тысячами орловцев, выпустила сотни сюжетов и программ, работала на "Радио Экспресс" и "Радио России", потом стала корреспондентом "Вести-Орел", а сейчас является заместителем директора компании.

Коллектив ГТРК "Орел" поздравляет Анну Викторовну с заслуженной наградой и желает творческих успехов, вдохновения и новых идей!
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.