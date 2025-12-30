Главная » Новости



15:55, 30 декабря 2025 года Замдиректора ГТРК "Орел" Анна Боева получила звание почетный работник СМИ Торжественная церемония вручения состоялась сегодня в региональной администрации.



Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

30 декабря в правительстве Орловской области состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград. Их получили более 40 орловцев. В числе награжденных была и заместитель директора ГТРК "Орел" Анна Боева. Она получила звание Почетный работник СМИ Орловской области.



Анна Викторовна в профессии много лет. Журналистика полюбилась ей еще со школьных лет, когда она попала в "Школу юного журналиста" и познавала азы профессии под руководством опытного журналиста Аллы Урусовой. Уже в 10 классе Анна Боева в прямом эфире вела ток-шоу на одном из телеканалов города.



В 2000-м году, учась на первом курсе в ОГУ на отделении журналистики, девушка пришла на практику в ОГТРК и работает здесь до сих пор. За годы работы в наших стенах Анна Викторовна пообщалась с тысячами орловцев, выпустила сотни сюжетов и программ, работала на "Радио Экспресс" и "Радио России", потом стала корреспондентом "Вести-Орел", а сейчас является заместителем директора компании.



Коллектив ГТРК "Орел" поздравляет Анну Викторовну с заслуженной наградой и желает творческих успехов, вдохновения и новых идей!







