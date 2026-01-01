Главная » Новости



10:00, 1 января 2026 года На экраны орловских кинотеатров выходит семейная комедия "Чебурашка 2" Прокат стартует 1 января.





На экраны орловских кинотеатров с 1 января выходит фильм режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2". В главных ролях: Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Полина Максимова. Вторая часть картины снята при поддержке телеканала "Россия".



Сюжет сиквела рассказывает о жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первой части. Зрители увидят, как главный герой взрослеет, и вместе с ним переживут моменты радости и грусти. Ушастый друг, как настоящий подросток, бунтует против опеки, хулиганит, экспериментирует с самостоятельностью. Гена, в роли заботливого "родителя", старается найти баланс между строгостью и пониманием. Несмотря на недоразумения, они живут счастливо, пока неожиданное событие не нарушает их спокойствие.



(6+)







