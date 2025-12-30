Главная » Новости



20:08, 30 декабря 2025 года Орловские лучники оттачивают мастерство на областном чемпионате Турнир необходим не только для поддержания формы, но и для отбора на крупные соревнования.







Многие спортсмены, несмотря на предпраздничную суету, не спешат отдыхать. Они готовятся к январским стартам.



Среди них - орловские лучники. Накануне они участвовали в областном чемпионате. Турнир необходим не только для поддержания формы, но и для отбора на крупные соревнования. О самых ярких моментах уходящего года расскажет Анастасия Дорохова.





Анастасия Дорохова





