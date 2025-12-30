Орловские лучники оттачивают мастерство на областном чемпионате
Турнир необходим не только для поддержания формы, но и для отбора на крупные соревнования.
Многие спортсмены, несмотря на предпраздничную суету, не спешат отдыхать. Они готовятся к январским стартам.
Среди них - орловские лучники. Накануне они участвовали в областном чемпионате. Турнир необходим не только для поддержания формы, но и для отбора на крупные соревнования. О самых ярких моментах уходящего года расскажет Анастасия Дорохова.