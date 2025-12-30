Главная » Новости



19:31, 30 декабря 2025 года Орловцам рассказали, как сохранить здоровье в новогодние праздники Врачи рекомендуют не переедать за новогодним столом.







Гирлянды, бенгальские огни, радость и волшебство. Так многие представляют себе новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января.



Однако часто праздник заканчивается не только радостью, но и неприятными последствиями: "несварением желудка" и "тяжелым похмельем". Как встретить Новый год без вреда для здоровья? Врачи рекомендуют не переедать за праздничным столом. Елена Литинская собрала советы экспертов.





Елена Литинская





