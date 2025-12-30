вторник 30.12.2025 15:40:27 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
15:10, 30 декабря 2025 года

В Орле Дед Мороз и Снегурочка навестили тех, кто ежедневно борется за жизнь

Предновогодняя акция стала доброй традицией.



В эти праздничные дни Дед Мороз и Снегурочка приходят в гости не только к детям, но и к взрослым. Они навещают подопечных выездной службы паллиативной помощи. Для этих людей каждая положительная эмоция бесценна. Предновогодняя акция стала доброй традицией.

Тем, кто ежедневно борется за жизнь, особенно важно, чтобы их дом наполнялся радостью. Мария Семак расскажет о людях, которые дарят добро, и о тех, для кого оно становится настоящим чудом.


Мария Семак
