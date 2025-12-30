Главная » Новости



19:15, 30 декабря 2025 года Житель Верховья девять лет проведет в колонии за убийство случайного прохожего Трагедия произошла ровно два года назад.



Фото: СУ СК по Орловской области

30 декабря 2023 года в поселке Верховье Орловской области произошло убийство. Как рассказали в региональном Следственном комитете, обвиняемый до смерти забил совершенно незнакомого человека.



В канун Нового года мужчина шел по улице в состоянии алкогольного опьянения. В СК уточнили, что между ним и прохожим возник внезапный конфликт и обвиняемый избил случайного знакомого. От сильных ударов руками по голове потепевший скончался.



- Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительном учреждении строгого режима, - прокомментировали в СУ СК.





Юлия Сабельникова





