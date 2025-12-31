Главная » Новости



11:45, 31 декабря 2025 года Орловцам рассказали, как обезопасить квартиру, в случае отъезда на новогодние праздники Нужно выполнить ряд действий.



Фото: Ольга Супонева

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области поделился правилами, которые помогут обезопасить квартиру, в случае отъезда на новогодние праздники.



Необходимо перекрыть воду и газ, закрыть окна и обесточить неиспользуемые электроприборы. Обратитесь к близким с просьбой присмотреть за квартирой и оставьте свой номер телефона соседям.



В случае возникновения форс-мажора, подать аварийную заявку можно через приложение "Госуслуги Дом".





Анастасия Мельникова





