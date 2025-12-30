вторник 30.12.2025 19:48:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Сомнению не подлежит
Открытый доступ
Особый характер
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Ко Дню рождения ГТРК "Орел"
"Литературная волна. ХХ век"
Главная » Новости

17:10, 30 декабря 2025 года

Орловцы смогут получать новую семейную выплату

Ее вводит Правительство России.

Фото: Ольга Супонева

С 2026 года Правительство России вводит новую семейную выплату. Дополнительную поддержку смогут получать работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно.

- Средний доход на человека в семье должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов. Больше половины налога на доходы, который платят родители, пересчитают по сниженной ставке 6%, а разницу вернут, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Выплату будут давать один раз по итогам года. Чтобы получить денежную поддержку за 2025-й год, необходимо подать заявление после завершения периода сбора налоговой отчетности – с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно через портал Госуслуг, МФЦ или отделение Соцфонда.

Напомним, в 2026 году в Орловской области прожиточный минимум вырастет на 6,8%.


Анастасия Мельникова
© 2002−2025 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.