17:10, 30 декабря 2025 года Орловцы смогут получать новую семейную выплату Ее вводит Правительство России.



Фото: Ольга Супонева

С 2026 года Правительство России вводит новую семейную выплату. Дополнительную поддержку смогут получать работающие родители с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они обучаются очно.



- Средний доход на человека в семье должен быть ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов. Больше половины налога на доходы, который платят родители, пересчитают по сниженной ставке 6%, а разницу вернут, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



Выплату будут давать один раз по итогам года. Чтобы получить денежную поддержку за 2025-й год, необходимо подать заявление после завершения периода сбора налоговой отчетности – с 1 июня по 1 октября 2026 года. Сделать это можно через портал Госуслуг, МФЦ или отделение Соцфонда.



Напомним, в 2026 году в Орловской области прожиточный минимум вырастет на 6,8%.





Анастасия Мельникова





