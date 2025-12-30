Главная » Новости



11:22, 30 декабря 2025 года В новогоднюю ночь общественный транспорт в Орле будет работать до 2:30 Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов.



Фото: архив

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Орле будет работать до 2:30. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.



В 2:30 отправятся дополнительные рейсы:



Автобусы

• Маршрут №35 "ул. Цветаева - ТМК "ГРИНН"

Последний рейс - от пл. Маркса до ТМК "ГРИНН"



• Маршрут №20 "мкр. Зареченский - ул. Космонавтов"

Последний рейс - от пл. К. Маркса до Зареченского микрорайона



• Маршрут №34 "ул. Высоковольтная - ОАО "Северсталь-метиз"

Последний рейс - от пл. К. Маркса до санатория "Лесной"

(по ул. Михалицына и Новой Раздольной)



• Маршрут №22 "ул. Цветаева - станция Лужки"

Последний рейс - в от остановки "ул. 1-я Посадская" до станции Лужки



Троллейбус

• Маршрут №5 "Микрорайон - Наугорское шоссе" (через ул. Герцена)



Трамвай

• Маршрут №3 "ул. Пушкина - завод "Химмаш"

Движение на участке от трамвайного депо до ул. Пушкина

Последний рейс от ТЮЗа в 02:30.







Сергей Мерцалов





