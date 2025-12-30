В новогоднюю ночь общественный транспорт в Орле будет работать до 2:30

|
11:22, 30 декабря 2025 года
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Орле будет работать до 2:30Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов.
Фото: архив
В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Орле будет работать до 2:30. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В 2:30 отправятся дополнительные рейсы:
Автобусы
• Маршрут №35 "ул. Цветаева - ТМК "ГРИНН"
Последний рейс - от пл. Маркса до ТМК "ГРИНН"
• Маршрут №20 "мкр. Зареченский - ул. Космонавтов"
Последний рейс - от пл. К. Маркса до Зареченского микрорайона
• Маршрут №34 "ул. Высоковольтная - ОАО "Северсталь-метиз"
Последний рейс - от пл. К. Маркса до санатория "Лесной"
(по ул. Михалицына и Новой Раздольной)
• Маршрут №22 "ул. Цветаева - станция Лужки"
Последний рейс - в от остановки "ул. 1-я Посадская" до станции Лужки
Троллейбус
• Маршрут №5 "Микрорайон - Наугорское шоссе" (через ул. Герцена)
Трамвай
• Маршрут №3 "ул. Пушкина - завод "Химмаш"
Движение на участке от трамвайного депо до ул. Пушкина
Последний рейс от ТЮЗа в 02:30.
Сергей Мерцалов
