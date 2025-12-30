Главная » Новости



11:40, 30 декабря 2025 года С 2026 года орловские призывники будут получать повестки круглый год Отправлять в армию будут по-прежнему дважды в год.



Фото: архив "Вести-Орел"

С нового года призывники из Орловской области начнут получать повестки уже с 1 января. Указ о первом круглогодичном призыве на военную службу подписал Владимир Путин.



Несмотря на новшество, отправлять призывников будут как и раньше: два раза в год. Даты остаются прежними: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.



В 2026 году в России призыву подлежат более 260 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.





Юлия Сабельникова





