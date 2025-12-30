Главная » Новости



14:33, 30 декабря 2025 года В Болхове с 1 января подорожает проезд в маршрутке Цена увеличилась сразу на пять рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Проезд на общественном транспорте Болхова станет дороже. С 1 января 2026 года за поездку придется заплатить 33 рубля вместо 28. Об этом сообщили в местной администрации.



-Решение было принято на горсовете, - пишет газета "Болховские куранты".



В Орле с первого дня нового года тоже вырастет тариф на проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах. При оплате наличными стоимость составит 36 рублей, картой - 33 рубля.





Юлия Сабельникова






