Главная » Новости



12:10, 30 декабря 2025 года Андрей Клычков предупредил об активизации мошенников в праздничные дни К жителям он обратился во время прямого эфира в соцсетях.







Губернатор Орловской области Андрей Клычков предупредил жителей об активизации мошенников в праздничные дни. К орловцам он обратился во время прямого эфира в соцсетях. Глава региона напомнил:

"Никому не говорите коды из СМС. Официальные органы не звонят людям и не просят проводить видеосъемку в квартире. Это обман". В выходные мошенники особенно активны. "Не разговаривайте с лжепредставителями власти. Если власти хотят поговорить, они пригласят вас в официальные органы. Будьте начеку!", - сказал глава региона.







Сергей Мерцалов





