9:00, 31 декабря 2025 года Стало известно, как будет работать миграционное управление в Орле в праздники Посетители смогут обратиться 3, 5 и 8 января.



Фото: архив

Управление по вопросам миграции информирует орловцев о графике работы в новогодние праздники. Оформить паспорта, зарегистрироваться по месту жительства или пребывания можно будет 3, 5 и 8 января 2026 года с 9:00 до 13:00. В остальные праздничные дни ведомство не работает.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, за государственными услугами можно будет обратиться как в управление, так и в территориальные подразделения по вопросам миграции в районах.





Сергей Мерцалов





