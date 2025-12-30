Главная » Новости



9:30, 30 декабря 2025 года В Ливнах из-за короткого замыкания вспыхнул гараж вместе с автомобилем На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 29 декабря в Ливнах на улице Садовой вспыхнул гараж, в котором находился легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.



К прибытию пожарных, гараж горел открытым пламенем, а из-под крыши шел густой черный дым. Огонь мог перекинуться на жилой дом и другие постройки. Спасатели ликвидировали возгорание за семь минут.



Пожар уничтожил легковой автомобиль, пострадали потолок и чердачное помещение соседнего дома. На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС на трех единицах техники. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже.





Сергей Мерцалов





