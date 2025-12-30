Главная » Новости



10:10, 30 декабря 2025 года Сенатор Василий Иконников стал настоящим волшебником для детей из Троснянской школы-интерната Он не только привез подарки, но и помог им поверить в чудо.







По всей стране царит предновогодняя сказка. Для некоторых детей она становится реальностью благодаря тем, кто не жалеет времени и сил, чтобы подарить им мечту.



В Троснянской школе-интернате в роли доброго волшебника выступил сенатор Василий Иконников. Он не только привез подарки, но и помог ребятам поверить в чудо. История, которая тронула сердца, - в сюжете Елены Степовой.





Елена Степовая





