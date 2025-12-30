Главная » Новости



8:45, 30 декабря 2025 года Андрей Клычков проверил готовность объектов инфраструктуры в Орле В 2026 году на модернизацию коммунальных систем выделят 385 миллионов рублей.







Чистая вода в Наугорском микрорайоне, новый выезд с микрорайона Зареченский и долгожданное открытие 39-й гимназии. Губернатор Андрей Клычков лично оценил результаты работы по трем важным инфраструктурным объектам.



В 2026 году Орловская область начнет новый этап модернизации коммунальной инфраструктуры. В рамках федеральной программы на эти цели выделят 385 миллионов рублей. Деньги направят на ремонт более 58 километров сетей и 36 объектов тепло- и водоснабжения в 12 муниципалитетах.



О том, что уже сделано и какие планы на будущее, расскажет Владимир Маряшин.





