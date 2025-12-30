Главная » Новости



21:38, 29 декабря 2025 года Андрей Клычков анонсировал народные гуляния в новогоднюю ночь На площади Ленина праздник пройдет с 01:00 по 02:00.



Фото: Анастасия Мельникова

После празднования Нового года орловцы могут продолжить отмечать наступление 2026-ого на свежем воздухе. По давней традиции, торжество пройдет на площади Ленина. О грядущих мероприятиях рассказал губернатор во время прямого эфира.



- 31 декабря на 1 января праздник развернется на двух главных площадках города: на площади Ленина с часа до двух ночи и на площади у Дворца культуры "Металлург" с 22:00 до 4 утра, - рассказал глава региона.



Также губернатор пригласил жителей и гостей региона в Спасское-Лутовиново. Там со 2 января стартует марафон "Волшебная зима в Спасском-Лутовиново". Всего на новогодних каникулах запланировано более полутора тысяч мероприятий.





Юлия Сабельникова





