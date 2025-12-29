По новой дороге на Витольда Почернина в Орле будут ходить маршрутки
Об этом сообщил Андрей Клычков.
Фото: Юрий Парахин
В Орле по новому участку дороги на улице Витольда Почернина в микрорайоне Алроса планируется запуск общественного транспорта. Об этом в ходе прямого эфира рассказал Андрей Клычков. Приблизительные сроки глава региона не озвучил.
- Будем мониторить ситуацию по разгрузке движения. Дал поручение проработать изменение маршрута общественого транспорта, который по Алроса проходит, для того, чтобы использовать объект в полном объеме, - пояснил Клычков.
Напомним, 29 декабря в микрорайоне Зареченский запустили движение автомобилей по новой дороге. Участок должен разгрузить район и минимизировать пробки.