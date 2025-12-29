Главная » Новости



20:27, 29 декабря 2025 года По новой дороге на Витольда Почернина в Орле будут ходить маршрутки Об этом сообщил Андрей Клычков.



Фото: Юрий Парахин

В Орле по новому участку дороги на улице Витольда Почернина в микрорайоне Алроса планируется запуск общественного транспорта. Об этом в ходе прямого эфира рассказал Андрей Клычков. Приблизительные сроки глава региона не озвучил.



- Будем мониторить ситуацию по разгрузке движения. Дал поручение проработать изменение маршрута общественого транспорта, который по Алроса проходит, для того, чтобы использовать объект в полном объеме, - пояснил Клычков.



Напомним, 29 декабря в микрорайоне Зареченский запустили движение автомобилей по новой дороге. Участок должен разгрузить район и минимизировать пробки.





Юлия Сабельникова





